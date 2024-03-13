بعد توجيهات المركزي|بنك QNB الأهلي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر

قرَّر بنك QNB الأهلي رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، وذلك في ضوء توجيهات البنك المركزي المصري.

وقال البنك على موقعه الإلكتروني، إن حدود الشراء الشهري لبطاقات ماستر كارد ستاندر، فيزا كلاسيك بمميزات بطاقة جولد، فيزا جولد، ماستركارد تيتانيوم، فيزا البلاتيني، هي 3750 جنيهًا، فيما يبلغ حد الشراء الشهري لبطاقات فيزا سيغنتشر، فيزا انفينت، ماستركارد ورلد ايليت نحو 15 ألف جنيه، بعمولة تدبير 10%.

وأوضح أنه في حالة السفر فإنه يتم تطبيق الشروط والتعليمات التالية:

-بالنسبة لبطاقات ماستر كارد ستاندر فإن حد السحب النقدي الشهري 1000 جنيه، وحد الشراء الشهري 25 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.

بالنسبة لبطاقات فيزا كلاسيك (بمميزات بطاقات جولد) فإن حد السحب النقدي الشهري 1500 جنيه، وحد الشراء الشهري 25 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.

وبالنسبة لبطاقات فيزا جولد فإن حد السحب النقدي الشهري 1500 جنيه، وحد الشراء الشهري 50 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.

وبالنسبة لبطاقات ماستركارد تيتانيوم فإن حد السحب النقدي الشهري 1500 جنيه، وحد الشراء الشهري 50 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.

وبالنسبة لبطاقات فيزا البلاتيني فإن حد السحب النقدي الشهري 1500 جنيه، وحد الشراء الشهري 125 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.

أما بالنسبة لبطاقات فيزا سيغنيتشر فإن حد السحب النقدي الشهري 3000 جنيه، وحد الشراء الشهري 150 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.

وبالنسبة لبطاقات فيزا انفينت فإن حد السحب النقدي الشهري 4500 جنيه، وحد الشراء الشهري 175 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.

بالنسبة لبطاقات ماستركارد وورلد ايليت فإن حد السحب النقدي الشهري 4500 جنيه، وحد الشراء الشهري 175 ألف جنيه بعمولة تدبير 10%.