وظائف خالية في بنك مصر.. قدّم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنها بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، لوظيفة خدمة العملاء.

ويحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل بالمجال المصرفي من الحاصلين على مؤهلات مناسبة لتلك الوظائف من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

مهام الوظائف الخالية ببنك مصر

- تقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات.

- تحديد الفرص لتنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

- تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

- التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص أو زيادة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف خدمة العملاء في بنك مصر من حديثي التخرج الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.

وظائف

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر





- أن يكون المتقدم للوظائف من حديثي التخرج لعام (2021/2022/2023)

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 28 عاما.

- ألا يكون المتقدم للوظائف لديه أقارب في بنك مصر.

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر من سكان جنوب سيناء فقط.

- أن تتراوح سنوات الخبرة من 0 إلى 3 سنوات.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على تقدير جيد فما فوق.