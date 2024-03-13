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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لسه قدامك فرصة.. وظائف شاغرة بمرتبات مجزية في جامعة عين شمس

وظائف
وظائف

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن حاجة جامعة عين شمس لشغل بعض الوظائف، إذ يتبقى أيام قليلة على التقديم، موضحة بعض الشروط وأبرز المستندات المطلوبة .

ويتبقى أيام قليلة على التقديم على وظائف جامعة عين شمس إذ تطلب شغل عدد (39) وظيفة معيد في بعض الأقسام، وفق بوابة الوظائف الحكومية.
 

آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة عين شمس

ينتهي التقديم على وظائف جامعة عين شمس يوم 20 مارس الجاري

وتطلب جامعة عين شمس تعيين معيدين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عن طريق التعيين بالأقسام الآتية:

1- عدد (4) معيدين بقسم العلوم الأساسية.

2- عدد (3) معيدين بقسم نظم الحاسبات.

3- عدد (7) معيدين بقسم علوم الحاسب.

4- عدد (1) معيد بقسم الحسابات العلمية.

5- عدد (8) معيدين بقسم نظم المعلومات.

6- عدد (3) معيدين بقسم الوسائط المتعددة.

7- عدد (5) معيدين ببرنامج هندسة البرمجيات.

8- عدد (6) معيدين ببرنامج تقنية المعلومات الحيوية.

9- عدد (2) معيد ببرنامج الذكاء الاصطناعي

شروط يجب توافرها في المتقدمين

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- الحصول علي بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من إحدى كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وما يعادله.

3- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.

المستندات المطلوبة

- طلب موجه للدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.

- موقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- أصل شهادة التخرج المؤقتة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة.

- صحيفة حالة جنائية موجهة لكلية الحاسبات والمعلومات.

كيفية التقديم

تقدم الطلبات شخصيا باليد للدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات بمقر كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة عين شمس – العباسية – شارع الخليفة المأمون – إدارة شئون هيئة التدريس – مبنى جنيدي – خلف كلية العلوم. 
 

وكانت قد نظمت القوات الجوية زيارة لعدد من القادة والمحاربين القدماء وعدد من أسر الشهداء بمتحف القوات الجوية، وذلك تزامنا مع احتفال مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم  

حيث قام كورال جامعة عين شمس " هارموني عربي" بقيادة المايسترو محمود وحيد باحياء احتفاليه القوات الجويه لتكريم أسر الشهداء وقدموا عددا من الفقرات الفنية  والتي عكست المشاعر الممزوجة بالفخر والاعتزاز بدور الشهداء 

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمتحف استمع خلالها الحضور إلى شرح مفصل لمكونات المعرض الذي يضم بين طياته سردا تاريخيا لبطولات القوات الجوية، أعقبها جولة داخل العرض الداخلي للمتحف، كما تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ ونشأة القوات الجوية،  تأتي الاحتفالية تقديرا من القوات المسلحة للدور العظيم الذي يقوم به رجالها من بطولات وتضحيات فداء للوطن.
 

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