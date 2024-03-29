25 ألف جنيه شهريا.. فرص عمل جديدة للشباب| تفاصيل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة خاصة برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة كما يلي :-

- الحاجة إلى موظف خدمة عملاء عربى

- موظف خدمة عملاء انجليزى

- موظف خدمة عملاء الماني

- موظف خدمة عملاء ايطالي

- أماكن العمل لأحدث وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024

القرية الذكية – اكتوبر . القرية التكنولوجية – المعادي

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- خريجين (مؤهل عالي)

- ذكور واناث

- الحد الاقصى للسنة 50 سنة

مميزات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة



- الرواتب تصل إلى 25000 جنيه حسب اللغة

- عدد ساعات العمل 8 ساعات

- عدد 2 يوم اجازة فى السبوع

- تأمين اجتماعي - تأمين طبي خاص

وظائف الشباب والرياضة



كما تضمن اعلان فرص عمل الشباب والرياضة داخل شركة كبري والتي أعلنت حاجتها إلي التخصصات التالية :-



- وكيل مركز الاتصال/وكيل الدعم الفني - متحدثون باللغة الإنجليزية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية

- أماكن العمل لأحدث وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024 القرية التكنولوجية – المعادي

ويشترط للحصول علي الوظائف المعلنة توافر ما يلي :-

- الخريجون فقط هم المؤهلون للتقديم

- الذكور والإناث مؤهلون للتقديم

- مستوى اللغة الإنجليزية B1/B2/C1

- الحد الأقصى للعمر 35 سنة



كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.