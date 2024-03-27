راتب 21 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنتها مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة التي توافر فرص عمل للشباب برواتب مميزة تصل لـ21 ألف جنيه.

التخصصات المطلوبة للوظيفة



تطلب شركة اتصال الدولية شبابا للتعيين في وظيفة وكيل مركز الاتصال المتحدثون الألمانيون، والعمل من المنزل.

شروط الحصول على الوظيفة





- المستوى الألماني C1.

- الحد الأقصى للعمر 57 سنة.

- يمكن للخريجين وغير الخريجين التقدم للوظيفة.

- مطلوب ذكور وإناث مؤهلين للتقديم.

المزايا والحقوق الوظيفية





- التأمين الاجتماعي والطبي.

- تدريب مدفوع الأجر بالكامل.

- يتم توفير الكمبيوتر المحمول.

- صافي المرتب: يصل إلى 21000 جنيه.

- المناوبات الدورانية: 24/7 .

- مواعيد العمل: 9 ساعات.

كيفية التقديم على الوظيفة



التقديم مباشرة على موقع توظيف مصر، او ملء النموذج التالي من https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vR-z_e0tAxDNGoVy0ozXWWNxUM0hVVzVKNE1RUEREWERVRE1LUUZHRk1CVS4u.