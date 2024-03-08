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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاقتصاد الأميركي يضيف 275 ألف وظيفة في فبراير

صدى البلد

أضاف الاقتصاد الأميركي 275 ألف وظيفة في فبراير وهو مستوى أعلى من توقعات المحللين، فيما ارتفع معدل البطالة.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية، تم تعديل قراءة شهر يناير بالخفض من 353 ألفاً إلى 124 ألفاً، كما تم خفض تقديرات ديسمبر كانون الأول عند 290 ألفاً من مستويات 333 ألفاً.

واستقرت نسبة مشاركة القوى العاملة لثالث شهر على التوالي عند 62.5%.

وبلغ متوسط الأجر في الساعة مستويات 34.57 دولار وهو ما يشكل زيادة بمقدار 5 سنتات، وبعد الارتفاع بنحو 18 سنتاً في يناير .

واستقبل قطاع الرعاية الصحية 67 ألف وظيفة في فبراير وهو مستوى أعلى من المتوسط عند 58 ألفاً.

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