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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة العمل: فرص عمل جديدة بشركة قطاع خاص لشباب الإسكندرية

مديرية العمل بمحافظة
مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية توفير 28 فرصة عمل للشباب من الذكور، وذلك للعمل بشركة "انترا" للصناعات الدوائية وعنوانها برج العرب، وذلك على مهن وتخصصات مهندس ميكانيكا، ومهندس كهرباء، وأخصائي معالجة المياه، وأخصائي إنتاج، وفني كهرباء، وفني ميكانيكا، وفني غلاية، وفني سلامة وصحة مهنية، وعامل خدمات، وعامل مطعم، وذلك للشباب من ذوي الخبرة أو بدون، حسب التخصص.


وأوضحت المديرية - في بيان - أن ذلك يأتي في إطار اهتمام المديرية بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب داخل سوق العمل ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وتنفيذاً لسياستها والتي تتضمن البحث عن فرص العمل المناسبة لمساعدة راغبي العمل في الإندماج في سوق العمل، والحصول على حقوقهم في العمل، وتلقى بيانات فرص العمل أولاً بأول من الشركات الطالبة للعمالة، وإجراء المتابعة على فرص التشغيل التي تم شغلها والتي لم يتم شغلها، والتأكد من مراعاة المنشآت المختلفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية في فرص العمل التي تتوفر لديها.


من جانبه، أوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الفرص تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف تشغيل الشباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة لهم؛ للحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المنشآت العاملة بالمحافظات، ومتابعة تشغيلهم في المنشآت والتأكد من حصولهم على حقوقهم التي كفلها لهم القانون.


وأشار وكيل المديرية إلى أن مميزات الفرص التي جرى توفيرها للعمل بالشركة تشمل توفير تأمينات اجتماعية، وصحية، وأرباح سنوية، وتوفير انتقالات لمقر العمل ببرج العرب، كما يشترط للحصول على الوظيفة أن يكون المتقدمين من الذكور حسب كل وظيفة وأكد على استمرار المديرية وأجهزتها في توفير مزيد من الفرص اللائقة للشباب كدور أصيل لها لخدمة ودعم الشباب في ظل الجمهورية الجديدة.
 

فني كهرباء انترا

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