تعلموا من مصر.. مجلة أمريكية تقارن بين مترو أنفاق القاهرة ونظيره بنيويورك

عرضت مجلة نيوزويك الأمريكية، تقريرا تقارن فيه ما بين مترو الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية وبين مترو الأنفاق في القاهرة بـ مصر.

وقالت نيوزويك في تقريرها، إنه ليس سراً أن نظام مترو الأنفاق في مدينة نيويورك يعاني من مشاكل تتعلق بالسلام، وأدت الزيادة في جرائم مترو الأنفاق إلى انخفاض ثقة الجمهور وسلامته في المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أوجه شبه مدينة نيويورك والقاهرة، متسائله عن ما يمكن أن تتعلمه نيويورك من القاهرة خاصة في نظام المترو؟

مترو القاهرة ومترو نيويورك

قالت الصحيفة في التقرير، إن فحص الحقائب يعد جانبًا روتينيًا في نظام مترو القاهرة، كما تستخدم القاهرة أجهزة الكشف عن المعادن، وهو طلب سريع ومعقول لا يبدو أنه يردع الركاب المشغولين أثناء تنقلاتهم.

ويخدم نظام مترو الأنفاق في مدينة نيويورك 3.2 مليون مسافر في عام 2022، وهو أقل من نظام مترو الأنفاق في القاهرة الذي خدم 3.5 مليون مسافر.

وبعيداً عن القياسات الأمنية، فإن الفارق الرئيسي في مترو الأنفاق في مصر هو وجود عربات مخصصة للنساء فقط، وبينما انتقد بعض الزائرين هذه العربات بسبب "الفصل"، فإن وجهة النظر الغربية هذه تتجاهل أن العربات المخصصة للنساء فقط في مصر - والموجودة في المكسيك واليابان والهند - ليست إلزامية، بل تنشئ مساحة لراحة المرأة سواء كانت ثقافية أو ثقافية الدينية، أو كمقياس للسلامة.

وكمقياس للسلامة، فإن العربات المخصصة للنساء فقط تكون بمثابة منع التحرش وأشكال العنف الأخرى ضد المرأة، ولكن من الممكن أن تظل مفيدة في نيويورك أيضا.

وفضلاً عن ذلك فإن افتقار شبكة مترو الأنفاق في نيويورك إلى الإبداع والنمو كان سبباً في جعل نفسها عرضة للفشل، وبدلاً من أن يتطور مع المشهد الحضري، أصبح مترو الأنفاق كبسولة زمنية لبنية فارغة لم تعد تخدم المجتمع، واستمر مترو مصر، وهو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، في النمو منذ افتتاحه في عام 1987.

وقد أدى تطوير خطوط الجديدة في مترو أنفاق القاهرة، إلى توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة، وتوظيف السائقات لمكافحة ثقافة النقل التي يهيمن عليها الذكور، وعلى الجانب المقابل فشل مترو أنفاق نيويورك في النمو، وزيادة إمكانية الوصول خارج ساعات الذروة، بل وشهد مشاكل في التوظيف في عهد حاكم نيويورك السابق أندرو كومو.

ويفتح نجاح نظام المترو في مصر حوارًا أكبر حول ثقافة نيويورك التي سمحت لهذا النقص في النظافة والسلامة بالوصول إلى ما هو عليه اليوم.

الاختلاف بين مترو القاهرة ونيويورك

وكان الاختلاف الأكبر الذي لاحظته صحيفة نيوزويك بين وسائل النقل العام في نيويورك والقاهرة، هو العقلية الموجهة نحو المجتمع الموجودة في القاهرة، حيت يتم توقيع بروتوكولات جديدة لضمان أفضل وصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المقاعد لكبار السن ومنع التدخين، وهذا أعطي تجربة أفضل للركاب لأن وزارة النقل المصرية والمسؤولين يعملون على مساعدة المجتمع.

وقالت الصحيفة، إن الغضب الذي يشهده ركاب مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، هو تمثيل لمدينة نيويورك التي لا يبدي مسؤولوها أي اهتمام بالاستثمار في سلامة أو رفاهية مجتمعها.

وأضافت أن وصف مترو الأنفاق في مدينة نيويورك بأنه أعجوبة رائدة سيكون غير صحيح. تاريخيا، كانت مترو الأنفاق مظلمة دائما، وهو ما انعكس في الوفيات والحوادث الناجمة عن سوء الإدارة في سنواتها الأولى، مثل حطام شارع مالبون الذي أدى إلى مقتل 93 شخصا في عام 1918.

ولكن في حين أن ركاب مدينة نيويورك أصبحوا يثقون ويتوقعون حلولا سريعة، استجابة لأية قضايا تتعلق بالسلامة عندما يتعلق الأمر بالميكانيكا، هناك القليل من الثقة في إيجاد حل لارتفاع جرائم العبور.

وبدلا من محاولة تكرار نفس الإجراءات، تحتاج مدينة نيويورك إلى النظر إلى البلدان الأخرى التي نفذت تدابير النقل العام الناجحة التي تخدم المجتمع.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن القاهرة هي مجرد واحدة من العديد من البلدان التي أنشأت نماذج قادرة على النقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن التناقض الأكثر وضوحا الذي تم ملاحظته بين مدينة نيويورك والقاهرة - أو في سياق ثقافي أكبر، بين الولايات المتحدة ومصر، هو الغطرسة الأمريكية الأسطورية التي تعتبرها "دولة من دول العالم الأول"، وبالتالي، ليس لديها الكثير لتتعلمه من العالم.

لذلك لابد أن تعترف مدينة نيويورك بأوجه قصورها، وتتطلع إلى بلدان أخرى للحصول على التوجيه.