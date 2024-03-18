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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إلكترونيا.. وداعاً لطوابير تذاكر مترو الأنفاق

صدى البلد

لا يزال الكثير لا يقبل على استخدام ماكينات صرف تذاكر مترو الأنفاق والمعروفة بـ " tmv" ، ويبحثون عن طرق استخدامها في ضوء ما توفره الدولة من سهولة في إنهاء المعاملات والخدمات بشكل مميكن يتواكب مع تطورات العصر وبما يعود بالنفع على المواطن من حيث توفير الوقت والمجهود وعدم الوقوف في طابور مزدحم على منافذ بيع تذاكر المترو.

محطات يوجد بها ماكينات TVM 

 

ودشنت ماكينات TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، حيث تم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات.

 

وتتميز ماكينات TVM بسهولة الاستخدام عن طريق شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

 

فئات مالية محددة

يستطيع الراكب شراء تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة، وشحن محفظة التذاكر وتجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

وتقبل الماكينة العملات الورقية من فئات (10/5/ 20/ 50/ 100/ 200) جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه والنصف جنيه.

 

شراء تذاكر المترو 

ويمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون، والتى تعد خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم في محطات الخروج.

 

وبينت وزارة النقل على حسابها الرسمي بموقع «يوتيوب» طريقة الحصول على التذاكر من ماكينات TVM بمحطات المترو.

ماكينات صرف تذاكر مترو الأنفاق ماكينات TVM شراء تذاكر المترو

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