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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مترو الانفاق ينفي حدوث إنفجار داخل محطة المرج الجديدة بالخط الأول

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

كشف أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، حقيقة ما تردد بشأن حدوث انفجار داخل محطة المرج الجديدة بالخط الأول.

وأكد أن هذا الخبر عار تماما من الصحة و أن ما حدث هو إنفجار داخل محطات الصرف الصحي التابعة لشركة القاهرة للصرف الصحى و المحطات الفرعية المتواجدة بجوار محطة مترو المرج الجديدة بالخط الأول والتى تبعد عن المحطة حوالى ٧٥٠ متر دون التأثير على المحطة أو حركة القطارات .

وناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر اي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

وختاما ناشد "بكير "، جمهور الركاب بالرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة والتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg
وذلك لتلقى الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بجميع الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

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