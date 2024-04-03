مش عارف تنجز اللى وراك.. اكتشف أسباب التسويف

يعد التسويف من أكثر الظواهر المنتشرة فى العصر الحديث و هو تأجيل المهام أو الواجبات إلى وقت لاحق و هذا السلوك ضار حيث يمكن أن يؤدي إلى الفشل فى الحياة أو العمل تراكم المهام والضغط والتوتر والشعور بالذنب.

إليك بعض الأسباب الرئيسية وراء ظاهرة التسويف وذلك وفقا لما جاء فى موقع “verywellmind”:

الخوف من الفشل

يخاف بعض الناس من الفشل في مهمة ما لذلك يؤجلون البدء فيها ولكن التسويف يؤخر إنجاز المهمة أو فعلها من الأساس.



الكمال

يسعى بعض الناس إلى الكمال في جميع مهامهم، مما قد يؤدي إلى التسويف وتأجيل البدء فيها خوفًا من عدم إنجازها بشكل مثالي وقد لا يقومون بفعلها نهائيا.



السعي للكمال



قلة الثقة بالنفس

يشعر بعض الناس بعدم كفاءتهم أو ثقتهم بقدراتهم على إنجاز مهمة ما وهذا يؤدي إلى تأجيلها.



عدم الاهتمام

قد لا يهتم بعض الناس بأمور يرى الأهل أو الزملاء أنها ضرورية في أنهم غير مهتمين بها مما يجعلهم يؤجلونها.



المشتتات

يجد بعض الناس صعوبة في التركيز على مهمة ما بسبب وجود الكثير من المشتتات حولهم، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو التلفزيون ويجدون نفسهم يأجلون المهام يوما تلو الأخر.



صعوبة تنظيم الوقت

قد يواجه بعض الناس صعوبة في تنظيم وقتهم بشكل فعال، مما قد يؤدي إلى تأجيل المهام والتسويف.