أمام مجلس الأمن.. الصين تطالب إسرائيل بوقف هجماتها على سوريا ولبنان

قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنج شوانج، إنه يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن توقف فورا هجماتها على أهداف في لبنان وسوريا، لأن مثل هذه الأعمال تعرض أمن منطقة الشرق الأوسط بأكملها للخطر.

أوضح شوانج خلال جلسة مجلس الأمن، "أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على أهداف في لبنان وسوريا تشكل انتهاكا خطيرا لسيادة واستقلال وسلامة أراضي الدول المعنية".

شدد على أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة، وتؤدي إلى تصعيد الأزمة وتعريض السلام والأمن للخطر".

وأشار نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، أنه "يجب أن تتوقف هذه الأعمال على الفور".

وفي 1 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت مبنى في دمشق. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المبنى كان قنصلية إيرانية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن 7 مستشارين عسكريين قتلوا وهم محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، إلى جانب خمسة ضباط آخرين.