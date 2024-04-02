روسيا تدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا

أدان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا.

وقال بيسكوف إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا عمل عدواني ينتهك القانون الدولي.

وتعهد المرشد الإيراني علي خامنئي بالانتقام من إسرائيل ردا على الهجوم الذي وقع يوم الاثنين والذي قالت إيران إنه أدى إلى مقتل سبعة من مستشاريها العسكريين، من بينهم ثلاثة من كبار القادة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن روسيا لا تتسرع في التوصل إلى استنتاجات، لكن مثل هذه الضربات تشكل انتهاكا لجميع أسس القانون الدولي وعملا من أعمال العدوان.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم. وقالت وزارة الخارجية الروسية "ندين بشدة هذا الهجوم على البعثة القنصلية الإيرانية في سوريا'. وأضاف أن 'مثل هذه الأعمال العدوانية من جانب إسرائيل غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف".

وحث البيان الاحتلال الإسرائيلي على التخلي عن ممارسة الأعمال العسكرية الاستفزازية على أراضي سوريا والدول المجاورة الأخرى.