مسئول إيراني كبير يكشف دور الولايات المتحدة في الهجوم على القنصلية بدمشق

قال علي شمخاني أمين المجلس الأعلي للمجلس القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي أسفرت عن مقتل جنرالين رفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني.

أوضح شمخاني عبر حسابه على منصة إكس: "لقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل كجيش وكيل للولايات المتحدة في المنطقة، عملاً أحمق من خلال مهاجمة القنصلية الإيرانية في دمشق".

أضاف: "وإذا كانت واشنطن ليس لديها علم بنوايا إسرائيل، فإن ذلك لا يؤثر على مسؤولية الولايات المتحدة المباشرة عن هذه الجريمة وعواقبها".

وفي 1 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت مبنى في دمشق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية تعرض للقصف.

كما أفاد مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني بمقتل 7 مستشارين عسكريين، وهم محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، وخمسة ضباط.

وبحسب قناة IRIB التلفزيونية الحكومية الإيرانية، تولى زاهدي قيادة وحدات قوات القدس الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني في لبنان وسوريا.

وذكرت القناة التلفزيونية أنه بالإضافة إلى المستشارين الإيرانيين الـ 7، قُتل 6 مواطنين سوريين أيضا في الغارة الإسرائيلية.