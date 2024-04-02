الثمن باهظ.. أول تعليق من إسرائيل على ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، "نعمل في كل مكان لنوضح لكل من يعمل ضدنا بالشرق الأوسط أن ثمن أي عملية ضدنا سيكون باهظا."

وفي إشارة إلى الهجوم علي القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، أمس الأثنين، ، قال جالانت إن إسرائيل ستتحرك "في كل مكان، وفي كل يوم ضد الأعداء"، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وأضاف جالانت أن هدف الغارة، التي استهدفت دمشق أمس، والتي قُتل فيها سبعة مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم القائد الأعلى في سوريا، هو "منع حشد القوة لأعداؤنا."

وأوضح جالانت في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست "نحن في حرب متعددة الجبهات، في الهجوم والدفاع. نرى دليلا على ذلك كل يوم، بما في ذلك في الأيام الأخيرة".