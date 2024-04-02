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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: استشهاد وإصابة 17 مواطنا في الضربة الإسرائيلية على السفارة الإيرانية

السفارة الإيرانية
السفارة الإيرانية في سوريا

أعلن وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، اليوم الثلاثاء أن عدد من المواطنين استشهدوا وأصيبوا جراء العدوان الإسرائيلية على السفارة الإسرائيلية في دمشق أمس.

وأكد وزير الصحة السوري، استشهادا ٤ سوريين وإصابة ١٣ آخرين ومعظم هذه الإصابات بليغة ومنها ما زال قيد العلاج، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن السورية.

وأشار "الغباش" إلى أنه فور حصول العدوان استجابت منظومة الإسعاف والطوارئ بـ ٥ سيارات إسعاف لتقديم الخدمات المنقذة للحياة في المكان.

واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي، من اتجاه الجولان السوري المحتل، أمس الاثنين مقر السفارة الإيرانية في سوريا، ما تسبب في تدميره بالكامل وتسويته بالأرض، وأعلن عن مقتل القيادي في فيلق القدس محمد رضا زاهدي في الغارة إسرائيلية على سوريا.

وتوجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى موقع السفارة الإيرانية في دمشق، مؤكدا إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء، مضيفا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا.

أكد السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري، اليوم الإثنين أن إيران سترد بحزم على الجريمة التي ارتكبها الصهاينة باستهداف القنصلية الإيرانية.

وقال السفير الإيراني في سوريا إن هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون الدولي، مؤكدا عدم القلق من أي إجراء يقوم به الكيان الغاصب، بحسب ما أوردته وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وجدد السفير الإيراني وقوف طهران إلى جانب المقاومة، مشددا على أنه "هناك مسؤولية على المؤسسات الدولية ويجب إيقاف الإجراءات الإسرائيلية، وإذا لم يتم ذلك فسيضرر الكثيرون".

وزير الصحة السوري الضربة الإسرائيلية على السفارة الإيرانية الدكتور حسن الغباش السفارة الإسرائيلية في دمشق

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