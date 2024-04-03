المتحف المصري الكبير يكتسي بلون طيف التوحد .. صور

انطلاقًا من الاهتمام الكبير الذي يوليه المتحف المصري الكبير؛ لدعم طيف التوحد في المجتمع الثقافي والعملي، أُقيم حفل سنوي للجمعية المصرية للأوتيزم في المتحف المصري الكبير.

وقد تم استعراض كفاءات الشباب من متحدي طيف التوحد، خلال فعاليات الحفل عدد من المهارات أبرزها التطبيقات الرقمية، والطباعة، والتصميم.



وفى ذات السياق قام الشباب بتصميم صور لمقاعد مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وتم تنفيذها بعد عقد ورش عمل، وإتاحة عدد من الزيارات، مع فريق الإتاحة بالمتحف المصري الكبير ،ونفذت هذه المقاعد من خلال التبرعات التي قدمتها عدة جهات، وسيتم عرضها ضمن فعاليات الاحتفالية.

من جانبه أعرب اللواء عاطف مفتاح؛ المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، عن حرص المتحف على أن يكون متاحًا لكافة الزوار، وخاصةً متحدي طيف التوحد؛ بهدف دمجهم، وتمكينهم من التعامل فى جميع أنشطة المتحف، والاستمتاع بالتجربة الفريدة.

وجدير بالذكر أنه تم إضاءة المتحف باللون الأزرق؛ للتوعية بطيف التوحد، وتم استقبال عدد من شباب طيف التوحد؛ لحضور عرض توت عنخ آمون التفاعلي.

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