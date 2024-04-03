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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان بأسوان توزع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

جهود وأنشطة جمعية
جهود وأنشطة جمعية الاورمان باسوان

وزعت جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على (4000) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ونجوع ومراكز محافظة أسوان.

جاء ذلك ضمن قوافل مبادرة "أبواب الخير" والتي أطلقها صندوق “تحيا مصر” بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن خطة التوزيع شملت (32) قرية وهم قرى الرديسية والطوناب وحاجر البصيلية والمويسات ونجع السايح وأبوغلاب والماريناب والحمام والزنيقة والحوش والشراونه بحرى مركز إدفو، وقرى فارس وجعفر الصادق والمساعيد وعزبة على سليمان والتوفيقية والفؤادية والإصلاح والصدقية مركز كوم أمبو، وقرى السيل وأبوالريش ونجع القبة والسيل القديم وجبل تقوق والناصرية مركز أسوان، وقرى بنبان والمنصورية والشطب مركز دراو.

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كرتونة

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأشاد بصندوق تحيا مصر والذى يتعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية ولتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري.

جدير بالذكر أن تعاون صندوق تحيا مصر مع الأورمان لدعم غير القادرين بدأ قبل سنوات من الآن وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، كذلك إغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجًا ودعم عدد كبير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التي تقدمها الأورمان، واستفاد منها عدد كبير من الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا.

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