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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احنا معندناش كورة.. تعليق مثير من رضا عبد العال لمحمد صلاح

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أعلن رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، عن سر الخلاف بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.


 

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية "محمد صلاح، لو جه هياخد من حسام حسن، اللقطة والجماهير كلها في المدرجات هتكون مع محمد صلاح".



 

وأضاف: "لو جوارديولا، جه مسك منتخب مصر، محمد صلاح هيهمشه، لأن الجماهير كلها هتكون مع صلاح"، مضيفًا: "العالم كله بيقدرمحمد صلاح، وإحنا في مصر بنقول بيخاف على رجله في مباريات المنتخب! المستوى في الدوري الإنجليزي غير مصر، احنا معندناش كورة".


 


 


 

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