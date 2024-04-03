بسبب الفيتو الأمريكي.. استمرار الحرب غير العادلة على غزة لـ 180 يوما

قال ياسر نور الدين مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن مجلس الأمن شهد جلسات عاجلة وطارئة والجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة 180 يوم.

وأضاف "نور الدين"، في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، مقدمة "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الجلسات شهدت الكلمات التي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي 16 أكتوبر الماضي فشل مشروع روسي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وتابع: "هذا المشروع وغيره من مشروعات وقف إطلاق النار قوبل بفيتو أمريكي، ففي الـ27 من أكتوبر كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اجتمعت وأصدرت قرارا يقضي بهدنة إنسانية وكان الأردن هو البلد الذي تقدم بهذا المشروع، وفي نوفمبر من نفس العام كان هناك اجتماع وزاري هام من الوزراء العرب وعلى رأسهم وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظرائه الفلسطيني والأردني والسعودي وأكدوا إدانة الاعتداءات وتطلب وقف الحرب وإدخال المساعدات".