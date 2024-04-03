ماتت فجأة .. تفاصيل وفاة فنانة سعودية شابة |فيديوجراف

أثار رحيل الفنانة الشابة شوق أيمن، نجمة برنامج "سعودى آيدول"، ضجة كبيرة داخل الوسط الفني.

وقد أعلن عن هذا الخبر الفنان السعودي عيسى بن صالح، الذي كتب في تغريدة على موقع "إكس": "انتقلت إلى رحمة الله زميلتنا في برنامج "سعودي آيدول" شوق أيمن.. الله يرحمها ويغفر لها يا رب.. دعواتكم لها".

وأضاف عيسى بن صالح: “كلنا انفجعنا بهذا الخبر.. الله يعوض شبابها بالجنة يا رب ما شفنا منها إلا كل خير.. هذا رابط صدقة جارية لـ شوق أيمن من استطاع أن يساهم جزاه الله خيرًا.. أو فقط ينشره”.

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل وفاة الفنانة الشابة “ شوق ايمن ” و ماذا قيل عنها ….