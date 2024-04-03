محافظ أسوان يستعرض المقومات الاستثمارية بالمحافظة أمام سفير فرنسا

إستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة فرنسا الصديقة بمصر إيريك شوفالييه ، بمرافقة كليمنس فيدال ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

وأثناء إستعراض محافظ أسوان للمقومات الإستثمارية والسياحية التى تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية أكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا ، والتى شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الحالية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

السفير الفرنسى

وأشار المحافظ إلى تطلع أسوان للإستمرار فى زيادة معدلات حركة السياحة الفرنسية فى ظل توافر المقومات السياحية والأثرية ، وتنوع الأنماط والمنتج السياحى للإستمتاع بالبانوراما الجمالية والحضارية التى تتفرد بها عروس المشاتى ، فضلاً عن إقامة تؤامة بين أسوان وإحدى المدن الفرنسية لزيادة أوجه التعاون المثمر فى كافة المجالات.

فيما قدم السفير الفرنسى شكره لمحافظ أسوان على حفاوة وحسن الإستقبال ، معرباً عن سعادته لزيارة أسوان والمشروعات الكبرى بها مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ، وأيضاً المشروعات المتنوعة لدعم ريادة الأعمال للسيدات الأسوانيات ضمن خطة الإئتمان المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية " AFD " إلى وكالة "MSMEDA" بواسطة فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، فضلاً عن زيارة طلاب مدرسة أسوان التجريبية الثانوية بنات ضمن مشروع " TREFLE " لدعم تدريس اللغة الفرنسية فى مصر عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان والسفير الفرنسى الدروع والهدايا تعبيراً عن ترحيب علاقات الصداقة الوطيدة بين مصر وفرنسا .