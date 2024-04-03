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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يستعرض المقومات الاستثمارية بالمحافظة أمام سفير فرنسا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

إستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة فرنسا الصديقة بمصر إيريك شوفالييه ، بمرافقة كليمنس فيدال ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى

وأثناء إستعراض محافظ أسوان للمقومات الإستثمارية والسياحية التى تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية أكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا ، والتى شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الحالية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. 

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السفير الفرنسى 

وأشار المحافظ إلى تطلع أسوان للإستمرار فى زيادة معدلات حركة السياحة الفرنسية فى ظل توافر المقومات السياحية والأثرية ، وتنوع الأنماط والمنتج السياحى للإستمتاع بالبانوراما الجمالية والحضارية التى تتفرد بها عروس المشاتى ، فضلاً عن إقامة تؤامة بين أسوان وإحدى المدن الفرنسية لزيادة أوجه التعاون المثمر فى كافة المجالات. 

فيما قدم السفير الفرنسى شكره لمحافظ أسوان على حفاوة وحسن الإستقبال ، معرباً عن سعادته لزيارة أسوان والمشروعات الكبرى بها مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ، وأيضاً المشروعات المتنوعة لدعم ريادة الأعمال للسيدات الأسوانيات ضمن خطة الإئتمان المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية " AFD " إلى وكالة "MSMEDA" بواسطة فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، فضلاً عن زيارة طلاب مدرسة أسوان التجريبية الثانوية بنات ضمن مشروع " TREFLE " لدعم تدريس اللغة الفرنسية فى مصر عبر الوكالة الفرنسية للتنمية. 

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان والسفير الفرنسى الدروع والهدايا تعبيراً عن ترحيب علاقات الصداقة الوطيدة بين مصر وفرنسا .

 

 

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