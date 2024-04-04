7 لاعبين.. من هم الغائبون عن مباراة الأهلى وسيمبا بدوري أبطال أفريقيا؟

مباراة الأهلى وسيمبا.. يترقب الملايين من عشاق وجماهير المارد الأحمر، مباراة فريقهم القادمة بدوري أبطال أفريقيا، واستعدادات الفريق رغم الغيابات.

ويفتقد الأهلى خدمات العديد من اللاعبين بسبب الإصابة أو لأسباب فنية تحول دون مشاركتهم.. فمن هم؟

مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني

يستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال فى العاشرة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى حضور 30 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلى حقق فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيمبا

يمكن لعشاق وجماهير النادي الأهلى، مشاهدة جميع مباريات فريقهم فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

غيابات الأهلى أمام سيمبا

في سياق متصل، كشف الإعلامي هاني حتحوت، غيابات النادي الأهلى أمام نظيره سيمبا التنزاني في إياب ربع النهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي وصلت إلى 7 لاعبين.

وقال هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك عددا كبيرا من لاعبي الأهلي تأكد غيابهم عن مواجهة سيمبا التنزاني، بسبب الإصابات، وهم محمد الشناوي وإمام عاشور، المصابان بخلع في الكتف، بجانب أليو ديانج بسبب غضروف الركبة، وياسر إبراهيم نتيجة تمزق العضلة الخلفية.

وأضاف هاني حتحوت، أن محمد الشناوي شارك في تدريبات الفريق، مؤكداً أنه لن يشارك في مباراة الأهلي المقبلة أمام سيمبا في دوري أبطال افريقيا وأيضا في لقاء الزمالك في الدوري.

وأشار إلى أن تأكد غياب كريم وليد نيدفيد الذي يعاني من رشح في الركبة إلى جانب عمر كمال ومحمود الزنفلي لعدم القيد في القائمة الأفريقية.

وواصل هاني حتحوت تصريحاته قائلا إن الفلسطيني وسام أبو علي شارك في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية، ويبقى قرار مشاركته أمام سيمبا التنزاني في يد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيمبا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو.