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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربع النهائي.. ملعب مختار التتش يستضيف تدريبات سيمبا قبل مواجهة الأهلي

سيمبا
سيمبا

 استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء وذلك استعدادًا لمواجهة الأهلي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

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ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد  عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار ‏التتش بالجزيرة.‏

وناقش المدير الفني مع اللاعبين عددًا من الجوانب الخططية المتعلقة بالمرحلة القادمة، وعلى رأسها الاستعداد لمباراة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ‏ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أجرى كولر تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.‏

النادي الأهلي القاهرة سيمبا التنزاني

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