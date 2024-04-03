15 أبريل.. نظر دعوى وقف إعلان تجاري بسبب أغنية عبد الحلي

حددت الجهات المختصة بالمحكمة الاقتصادية، جلسة 15 أبريل لنظر دعوى إيقاف إعلان تجاري بسبب أغنية عبد الحلي.

وكان أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الاقتصادية قرارًا عاجلًا بالموافقة على طلب وقف أحدى الإعلانات التجارية، التي من شأنها تغير هوية الفنان القدير عبد الحليم حافظ وتركيب صوته على الذكاء الاصطناعي، مع فحص الفلاشة المقدمة من دفاع أسرة الفنان

وأكد ياسر قنطوش، محامي، أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، أن محكمة الأمور الوقتية أصدرت قرارًا بقبول الطلب المقدم منه بوقف أحدى الإعلانات التجارية، التي من شأنها تغير هوية الفنان القدير عبد الحليم حافظ وتركيب صوتة على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح، قنطوش، أن قاضي الأمور الوقتية أصدر قرارًا بندب خبير لمعاينة الفلاشة التي تم تقديمها لهيئة المحكمة، لفحصها وبيان ما يحتوي بها.

وكشف، قنطوش، أن الفلاشة تحتوي على أغاني خاصة بالفنان عبدالحليم حافظ، وفلاشة أخرى تحتوي على أغاني بصوت الذكاء الاصطناعي.

وفجرت أسرة المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، مفاجأة حيث أنها قررت أن تذهب إلي القضاء فهل يتوقف عرض الإعلان، وما هو تعليق مدحت العدل على قرار أسرة العندليب كل ذلك نكشفه في الفيديو التالي:

وفشل الإعلان، على ما يبدو، في جذب انتباه المشاهدين الذي تحول لانتقاد صاحبته ملك الحسيني، بسبب الملابس التي ارتدتها الفنانة والإيحاءات التي بدرت منها والتأكيد على أنها لا تناسب شهر رمضان.