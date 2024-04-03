عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

15 أبريل.. نظر دعوى وقف إعلان تجاري بسبب أغنية عبد الحلي

صدى البلد

حددت الجهات المختصة بالمحكمة الاقتصادية، جلسة 15 أبريل لنظر دعوى إيقاف إعلان تجاري بسبب أغنية عبد الحلي.

وكان أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الاقتصادية قرارًا عاجلًا بالموافقة على طلب وقف أحدى الإعلانات التجارية، التي من شأنها تغير هوية الفنان القدير عبد الحليم حافظ وتركيب صوته على الذكاء الاصطناعي، مع فحص الفلاشة المقدمة من دفاع أسرة الفنان

وأكد ياسر قنطوش، محامي، أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، أن محكمة الأمور الوقتية أصدرت قرارًا بقبول الطلب المقدم منه بوقف أحدى الإعلانات التجارية، التي من شأنها تغير هوية الفنان القدير عبد الحليم حافظ وتركيب صوتة على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح، قنطوش، أن قاضي الأمور الوقتية أصدر قرارًا بندب خبير لمعاينة الفلاشة التي تم تقديمها لهيئة المحكمة، لفحصها وبيان ما يحتوي بها.

وكشف، قنطوش، أن الفلاشة تحتوي على أغاني خاصة بالفنان عبدالحليم حافظ، وفلاشة أخرى تحتوي على أغاني بصوت الذكاء الاصطناعي.

وفجرت أسرة المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، مفاجأة حيث أنها قررت أن تذهب إلي القضاء فهل يتوقف عرض الإعلان، وما هو تعليق مدحت العدل على قرار أسرة العندليب كل ذلك نكشفه في الفيديو التالي:

وفشل الإعلان، على ما يبدو، في جذب انتباه المشاهدين الذي تحول لانتقاد صاحبته ملك الحسيني، بسبب الملابس التي ارتدتها الفنانة والإيحاءات التي بدرت منها والتأكيد على أنها لا تناسب شهر رمضان.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

بـ 100 دولار.. كيفية الحصول على تأشيرة عمل بالكويت

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة؟ 8 بشارات إلهية تؤكد ظهورها

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

بعد عينة المنشطات.. سيف زاهر: ثنائي الأهلي تعرض لنفس موقف رمضان صبحي

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

ترشيحاتنا

مصرع 4 أشخاص جراء زلزال تايوان

15 أبريل.. نظر دعوى وقف إعلان تجاري بسبب أغنية عبد الحلي

قيمة الدوري المصري.. ناقد رياضي يكشف سبب إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالسعودية

صلاة التسابيح.. اعرف حكمها وكيفيتها وأفضل وقت لها

إدانة العنف السياسي.. بايدن يصرح بما يرفض أن يقوله ترامب

وصفهم بالـ «حيوانات».. ترامب يشن هجومًا ضد المهاجرين بالولايات المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

بملابس لافتة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

حصريًا في الشرق الأوسط.. شاهد جينيسيس ماجما G80 بالمواصفات

إطلالة رمضانية.. هند عبد الحليم تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ