سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 5 ابريل 2024

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 5-4-2024، في عدد من البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري سعر 153.16 جنيه للشراء، و154.20 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 154.09 جنيه للشراء، و154.26 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

153.16 جنيه للشراء.

154.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

154.09 جنيه للشراء.

154.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

149.12 جنيه للشراء.

154.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

149.25 جنيه للشراء.

154.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

153.76 جنيه للشراء.

154.13 جنيه للبيع.