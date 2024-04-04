تسالى العيد.. فوائد الترمس تفوق التوقع ويقي من أخطر الأمراض

يعد الترمس عنصرًا أساسيًا في العديد من الثقافات حول العالم، وله تاريخ غني يمتد لآلاف السنين ونظرًا لقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، اكتسب الترمس شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة.

ووفقا لما جاء فى موقع "نيويورك تايمز" نعرض لكم أهم فوائد الترمس.

بديل للبروتين الحيواني

يحتوي الترمس على كمية عالية من البروتين الذي يبني الخلايا والعضلات ما يجعله خيارًا ممتازًا للنباتيين والرياضيين والأشخاص الذين يتطلعون إلى زيادة استهلاكهم للبروتين.

المعدة

يُعد الترمس مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، التي تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من الأمراض الخطيرة

يحتوي الترمس على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

السرطان

زيادة النشاط والحيوية

يعد الترمس مصدرًا غنيًا بالعديد من المعادن الهامة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد التي تساهم في وظائف الجسم المختلفة.

علاج الضغط

يساعد الترمس في خفض ضغط الدم المرتفع المتسبب فى الموت المفاجئ ولكن هذا عندما لا يضاف له الملح.



التحكم فى السكر

يساعد الترمس في التحكم بمستويات السكر في الدم ما يحسن صحة المرضى كما أنه غني بالألياف.

التخلص من الوزن الزائد

يساهم الترمس في إنقاص الوزن الزائد خاصة أن سعراته الحرارية منخفضة .

يساهم الترمس في تقوية العظام بفضل احتوائه على البروتين وبعض المواد الفعالة الأخرى.