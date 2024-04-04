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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم سعيد عن تصريح "أنا زملكاوي": كنت زعلان من الأهلي

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

علّق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على تضارب تصريحاته ما بين دعمه للنادي الأهلي ونادي الزمالك، قائلا: "في الفترة اللي كنت بقول فيها إني زملكاوي طلعت معاكِ وكنت برمي كلام عشان أوصل للناس كلام إني أهلاوي بس محدش واخد باله".

وأضاف "سعيد"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "قلت أنا زملكاوي عشان كنت زعلان من الأهلي بس أنا أهلاوي متعصب جدا، ليه الناس دايما مش بتراعي الحتة النفسية، اللي أنا كنت زعلان من المكان اللي اتربيت فيه".

وتابع: "في الأهلي، يعلم الجميع أنني غادرت المكان مكرها، وكان من حقي أن أغضب، ومن حقهم أن يغضبوا مني أيضا، والله ما كنت عاوز أمشي من الأهلي، وأنا صغير كنت بشيل الطوب عشان النادي يتبني بيه، وفي الآخر مشيت غصب عني وبمشاكل". 
https://youtu.be/9MOZtTtCgXg?si=smUiSvyOh1RPFnjF&t=376

إبراهيم سعيد الأهلي والزمالك الاعلاميه بسمة وهبة برنامج العرافة توك شو

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