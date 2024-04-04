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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عنتر هلال: صنعت نجومية محمد محيي بـ 35 أغنية

الشاعر الغنائي عنتر
الشاعر الغنائي عنتر هلال

قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إنه كتب للمطرب محمد محيي أكثر من 35 أغنية وكانت علامة فارقة في مشواره الفني، وصوته محمل بالشجن، لافتا إلى أن أول نجم ساهم في صناعته كان محمد محيي.

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وتابع عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العاطفية هي المادة الخام للشعر، لافتا إلى انفصال عنصري الأمة وهما الرجل والمرأة تسببوا في فساد المجتمع تحت مسمي الدين والعفة والأعراف، فتحول المجتمع إلى أن الذكر يعشق ذكر والأنثى تعشق أنثى.

 

وعلق الشاعر الغنائي عنتر هلال، على قلة أعمال نجوم التسعينات أمثال المطرب محمد محيي ومحمد فؤاد، قائلا: العيب فيهم لأن هذا الجيل كان يعتمد على المنتجين في أعمالهم وبعد اختفاء سوق الكاسيت تغيرت المفاهيم، وكان لا بد لهم الاعتماد على أنفسهم في إنتاج أعمالهم الفنية.
 

الشاعر عنتر هلال

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