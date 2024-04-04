الشاعر عنتر هلال: البنات كانت بتمشي زمان في الشوارع بالشورت دون خوف

تحدث الشاعر الغنائي عنتر هلال، عن حياته العاطفية، عن مدى تقديس الأجيال السابقة للعادات والتقاليد الشرقية قائلا: البنات كانت بتمشي زمان في الشوارع بالشورت دون خوف أو رعب من المعاكسة أو التحرش.

وكشف عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن أسوأ ذكريات حياته، قائلا:" كنت دائما التشاجر مع الآخرين ولم انتصر في أي معركة، "دخلت خناقات كتير ودايما كنت بضرب وعمري ما غلبت".

تابع، هناك فن للتشاجر وهو التعدي على الآخر مباشرة دون تفاهم بينما كنت أفعل العكس وهو ما جعلني أخسر كل الاشتباكات التي خضتها.