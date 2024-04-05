وزارة العمل: نقدم خدمة التدريب المهني بالمجان

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن مشروع مهني 2030 يعد مشروع العام للوزارة، متابعا: الوزارة تقوم بالتدريب المهني منذ سنوات طويلة.

وأضاف “عبدالوهاب خضر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة لديها 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوي الجمهورية.

واسترسل: الوزارة تقدم خدمة التدريب المهني بالمجان، وسيتم إطلاق 10 سيارات متنقلة للتدريب خلال الأيام القادمة.



وأوضح أنه تم تسجيل 820 مركزا ضمن مشروع مهني 2030، مؤكدا أن المشروع يستهدف الارتقاء بمستوى العمل المهني في سوق العمل.



