ما حكم الخلوة بين ولد وبنت فى الميتافيرس؟.. علي جمعة يفجر مفاجأة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول حكم القيام بالخلوة بين ولد وبنت فى الميتافيرس، وهل هذا يسقط عنهم الحكم الشرعى؟

ما حكم الخلوة بين ولد وبنت فى الميتافيرس؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار شهر رمضان، اليوم الجمعة: "الامر هنا مركب بين أمرين الأول هل يترتب على هذا إثم، يقول الإمام الغزالي لو الإنسان أمامه كوب من الماء وشربه على انه كوب من الخمر، فهو آثم باتفاق العلماء، وفى الحد قولان أرحمها أن لا لأنه لم يفعل شيئا، لكنه آثم لتجرأه على الحرام".

وأضاف: "لو رجل اغمض عينه وتصور انه يزنى يبقى عليه الحرمة، وليس عليه حد".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار شهر رمضان 2024، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.