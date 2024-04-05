هل أحصل على الصلاة المضاعفة بالمسجد الحرام عبر الميتافيرس؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول هل الصلاة فى المسجد النبوى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى عبر الميتافيرس تكون بعدد الصلوات المضاعفة هناك؟

هل أحصل على الصلاة المضاعفة في المسجد الحرام عبر الميتافيرس؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار أيام شهر رمضان 2024، اليوم الجمعة: "هتصلى بالميتافيرس علشان تاخذ 100 ألف بتاع المسجد الحرام، 1000 المدينة الخاصة بالمسجد النبوي والـ 500 صلاة الخاصة بالمسجد الأقصى، لا مش هتأخذ لأن در شعائر تتطلب الجسد الحقيقي او العنصري".

وأضاف: "الجسد العنصري هو الذي يناط به الحكم الشرعي، يعنى مينفعش لازم اكون موجودا في هذه الأماكن ".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على خلال شهر رمضان 2024، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.