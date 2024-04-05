أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول هل التبرع بأموال الحج وإطعام الناس ومساعدة الفقراء يجعلنى أحصل على الثواب؟

علي جمعة: عمل الخير والتصدق بأموال الحج لا يسقط الفريضة

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على شهر رمضان 2024، وخلال حلقة اليوم الجمعة: "في واقعة الرجل الصالح، كان حج كثيرا وفي هذه المرة فضل الفقراء وإعطاءهم ثوابه لكن لو محجش قبل كده يبقى محجش ولن تسقط عنه الفريضة، والكرامات والبشرى والميتافيرس وكل ده مش هيغير الأحكام والحكم باقي كما هو".

وأضاف: "الجسد العنصري الحقيقى هو الذي يناط به الحكم الشرعي ويظل هذا الرجل الذي لم يحج سيظل أنه لم يحج ولكن أخذ ثواب".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.