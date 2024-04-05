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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: يجوز أداء العمرة عن الميت عبر استخدام ابلكيشن بمقابل مادي

حكم أداء العمرة عن
حكم أداء العمرة عن الميت عبر استخدام ابليكشن بمقابل مادي

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول حول حكم استخدام أبلكيشن يتم تحويل فلوس له وتعيين شخص من جهتهم لأداء عمرة عن قريب ميت؟

أداء العمرة عن الميت عبر استخدام ابليكشن بمقابل مادي  

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار شهر رمضان 2024، اليوم الجمعة: "هذا جائز وشائع ومناسب أيضا لأن في هذه التطبيقات يتخيروا طلبة العلم الذين سبق لهم الحج والعمرة وهو مثلا بيكون في مكة ومفيش تكلفة وبيكون طالب للعلم وفاهم لأحكام العمرة والحج".  

وأضاف: "الأمر ده بيسهل على الناس ويوفر الوقت والجهد والمال وده نوع من أنواع التيسيرات اللي ممكن نستخدم فيها التكنولوجيا".  

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برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار شهر رمضان 2024، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة أداء العمرة عن الميت برنامج نور الدين شهر رمضان 2024 نور الدين

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