مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26 .. مقابلة قديمة بين ياسين ووالدته صفية

بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك بين ياسين ووالدته صفية قبل وفاتها، حيث كانا يتحدثا عن مرض "رقية" ملك قورة، الهيموفيليا والذي يعد مرض خطر إذا اصيب المصاب به بنزيف، فاعربت "صفية" عن خوفها الشديد على ابنتها من هذا المرض ومضاعفاته خاصة بعد زواجها.

وحاول “ياسين” إقناع والدته بأن من الممكن التأقلم مع المرض إذا تم التعامل معه بشكل صحيح، وطمأنها بأن هناك حالات عديدة مصابة بهذا المرض وتزوجوا ولم يحدث لهم شيء، لتعرب صفية عن حبها الشديد لـ ابنها ياسين، ولفتت له أنه دخل كلية الطب بسبب إصراره على علاج "رقية"، نظرًا لحبه وتعلقه الشديد بها كأخته الصغرى.



شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض عبر قناة ON ومنصة “واتش إت” قيام يحيي بتحرير محضر بقسم الشرطة ضد فاروق.

اصطحبت قوة من الشرطة لفاروق من منزله، وطلب يحيي من رقية مغادرة منزل فاروق والعودة معه إلا أنها ترفض.



كشفت الحلقة 24 من مسلسل بيت الرفاعي عن تفاصيل ما حدث من محمود الرفاعى تجاه ناهد التي كانت تعمل راقصة وتزوجها شقيقه سيد بعد خروجها من السجن في قضية آداب، حيث حاول محمود بكل الطرق إبعادها عن شقيقة حتى لا تدخل العائلة ولكنها تزوجت سيد وأنجبت منه فاروق رغم كل المحاولات من محمود لإبعادها.



يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.



يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.