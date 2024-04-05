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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صدفة الحلقة 26 .. وزير التربية والتعليم يستجيب لمطالب ريهام حجاج

صدى البلد

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "صدفة" العديد من الأحداث،  وبدأت بنشر صدفة (ريهام حجاج) لبث مباشر من خلال حسابها وتناشد وزير التربية والتعليم لمساعدة الطالب نور الذى تدرس له فى المدرسة ، بعد أن طلب مساعدتها فى طلب إجازة حتي يستطيع أن يأخذ اجازة ويحضر البطولة خارج البلاد وبالفعل أستجاب الوزير لها وطلب مقابلتها هي ونور ، وفضحت صدفة خلال البث الطالبة راندا وحقيقة حملها من علي (سليم الترك) وأصبحت حديث السوشيال ميديا.

صاصا (أحمد أبو زيد ) يطلق نوجا (رباب ممتاز) بعد أن خلفت بوعدها معه ورفضت إعطائه سيارة جديدة وأن تشتري له صالة جيم ، وعلمت والدته حنان (رحاب الجمل) بعد أن سمعت خنقاتهما،  وهددته نوجا بأن يدفع المؤخر كاملا والذي بقيمة ربع مليون جنيها.

رفض منار (ميار الغيطي) الزواج من معتز (فراس سعيد) ومحاولة والدتها هالة (سلوي خطاب) لإقناعها خوفا من الفيديوهات الذى قام بتصويرها لمنار ولكنها ترفض.

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مسلسل صدفة الحلقة 25.. صاصا يرفض تطليق رباب ممتاز ويقف ضد أهله

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صدفة الحلقة 24.. رانيا الخواجة تتحالف مع رشدي الشامي للتخلص من طارق

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

أبطال مسلسل صدفة كواليس مسلسل صدفة كواليس مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان2024 مسلسل “صدفة

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