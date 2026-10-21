خبير: التمويل غير التقليدي هو الأفضل ويعتمد على الشراكة في رأس المال

قال رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن التمويل غير التقليدي لا يعتمد على الإقراض خاصة فيما يخص متطلبات الحصول عليه ولكنه يعتمد على الشراكة في رأس المال.

وأضاف خلال كلمته بجلسة ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية، بمنتدى مصر، تقدمت بفكرة مشروع لإنشاء صندوق خاص بالتمويل غير التقليدي، متابعا: المشاركة برأس المال يعني أن صاحب المشروعات الصغيرة قادر على الاستفادة من وجود مؤسسة ضخمة تساهم معه في رأس المال.

ولفت إلى أن تلك المؤسسة ستساهم في تعليم صاحب المشروع آليات إدارة المشروع وتوظيف الأموال.