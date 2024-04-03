صدفة الحلقة 24.. رانيا الخواجة تتحالف مع رشدي الشامي للتخلص من طارق

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث ، خدعت السكرتيرة غادة (رانيا الخواجة) جلال (رشدي الشامي) بعد أن طلب منها قتل طارق (عصام السقا) وأن تضع له السم فى العصير وأوهمته بأنها ستفعل ذلك ، وقالت له بأنها لم تستطيع قتله وأنها شعرت بالخوف ولكنها تملك فكرة جديدة ليتخلصوا من طارق.

أدهم (تامر يسري) يبدء فى علاج فرح (نور إيهاب) من الإدمان بعد أن طلب عمر شقيقها منه ذلك وذهبوا لمكان معالج للإدمان وبدأت إحدي الفتيات تحكي لفرح تجربتها مع الإدمان، وأقيمت فرح فى المصحة لتبدأ العلاج.

عمر يطلب من والده (خالد الصاوي) أن يقوم بتحليل dna بعد أن قابل صدفة ( ريهام حجاج) وشعر أنها شقيقته ، لكن والده رفض.

هروب على (سليم الترك) من منزل راندا (دهب تامر) بعد أن طلبت والدتها (عبير منير) بأنه يتزوجها وطلب منها أن توفر لها شقة ومبلغ بقيمة مليون جنيهًا ، وعندما ذهبت صدفة اليهم وجدت علي قد هرب من المنزل.

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.