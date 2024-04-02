صدفة الحلقة 23.. رشدي الشامي يتحالف مع غادة لقتـ ل عصام السقا

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "صدفة" العديد من الأحداث ، وبدأت برفض منار (ميار الغيطي) لمعتز(فراس سعيد) بعد أن ذهبت أليهما زوجته ونصحتها بالبعد عنها لأنه يريد فقط أموالها كما يفعل مع جميع الفتيات ومنار تتطرده من المنزل وتحذره أن لا يأتى مجددا.

حنان (رحاب الجمل) تتطلب من ابنها صاصا (أحمد أبو زيد) أن يطلق نوجا(رباب ممتاز) لكنه يرفض بسبب الأموال الذى سيأخذها منها ، ويسقط والده أمين (هشام منصور) من الحزن ويتعرض لوعكة صحية.

أمين يطلب من صدفة (ريهام حجاج) أن تتصل بزوجها جلال (رشدي الشامي) وتتصل بيه صدفة وتتفاجيء بأنه يريد التحالف معها ويطلب منها أن تقدم بلاغ بأن طارق (عصام السقا) خطفها ليسترد جميع ممتلكاته ويعطيها الذى تريده لكنها ترفض.

ويتفق رشدي الشامي مع السكرتيرة غادة بأن تقتل طارق (عصام السقا) وأنها تضع لها السم فى العصير مقابل ٢٠ مليون جنيه وإلا سيسجنها ويأكد لها أنه شاهد الحذاء التى كانت ترتديه فى منزل طارق وأنه علم بعلاقتهما.

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.