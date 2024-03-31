مسلسل صدفة الحلقة 21.. عصام السقا يكشف لـ«ريهام حجاج» حقيقة النصب عليها

شهدت الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث، حيث بدأت باعتراف طارق (عصام السقا) لـ صدفة (ريهام حجاج) بأنه كان ينصب عليها، وانه استرد جميع أمواله؛ بمجرد إمضائها على الورق، ودخلت صدفة فى حالة انهيار عصبي بمجرد معرفتها خداعه لها، وأنه لم يحبها.

وأعطي طارق (عصام السقا) لـ صدفة (ريهام حجاج) النقود التي سرقها عمه منها، والتي أخذتها من بيت علي (سليم الترك) بعد أن أخذها من أم راندا (عبير منير).

فرح (نور إيهاب) تتصل بصديقتها سالي من هاتف زميلها “علي”؛ حتى تذهب وتقيم عندها فى المنزل، ولكن سالي تتصل بوالدتها هالة (سلوي خطاب) وتعطيها رقم علي (سليم الترك) حتى تستطيع الوصول إليها.

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.