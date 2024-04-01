مسلسل صدفة الحلقة 22 .. رحاب الجمل تكتشف زواج صاصا من رباب ممتاز

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث ، حيث ذهبت صدفة (ريهام حجاج) إلى المكان الذي تختبيء فيه فرح (نور إيهاب) مع علي (سليم الترك) ثم أخذت فرح وأعادتها إلى منزل أهلها ، وطلب منها فؤاد (خالد الصاوي) أن تبعد عنه وعن أولاده .

ذهاب طارق (عصام السقا) إلى مكتب عمه جلال (رشدي الشامي) ليخبره أن أسترد جميع أمواله وأملاكه بعد أن أمضت صدفة على جميع الورق ، ولكنه طرده وأتصل بأمين (هشام منصور) زوج حنان (رحاب الجمل) شقيقة صدفة ، وطلب منه أنه إستعداد بإسترجاع جميع الأملاك إلى صدفة لأنها مازالت زوجته على الورق وسيعطيها جميع حقوقها ثم يتركها.

أكتشاف حنان (رحاب الجمل ) بزواج ابنها صاصا (أحمد أبو زيد) من نوجا (رباب ممتاز) بعد أن وعدته بأنها تعطيه عقد سيارة جديدة .

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.