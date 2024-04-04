مسلسل صدفة الحلقة 25.. صاصا يرفض تطليق رباب ممتاز ويقف ضد أهله

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "صدفة" العديد من الأحداث ، وبدأت بأن قررت رندا هروب علي (سليم الترك) دون علم والدتها بعد أن اتفقوا على موعد الفرح حتى لا ينكشف حملها.

فؤاد (خالد الصاوي) يخطف علي (سليم الترك) بعد أن رد على هاتف ابنته فرح (نور إيهاب) وكذب عليه بأن هاتف فرح مسروق وأنه سيقابله ليعطيه الهاتف، وتحاول هالة (سلوي خطاب) أن تستجوبه بعد أن شكت بأن صدفة (ريهام حجاج) هى السبب فى أزمة فرح.

صاصا ( أحمد أبو زيد) يرفض طلاق نوجا (رباب ممتاز) ويصطدم مع أهله ويختار أن يتزوجها ويترك أهله.

غادة (رانيا الخواجة) تعترف لطارق (عصام السقا) بأنه علمت أنه ذهب إلى صدفة .

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.