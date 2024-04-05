30 دقيقة.. VAR يلغي الهدف الأول لـ الأهلي في مرمى سيمبا التنزاني

ألغي الـ VAR دف التقدم للنادي الأهلي في مرمي سيمبا التنزاني بداعي التسلل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي الملغي أنتوني موديست في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، واحتسب تسلل بعد وقوع حسين الشحات في مصيدة التسلل.

ومرت 30 دقيقة من عمر اللقاء ومازالت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي 0-0، وسط سيطرة أهلاوية على مجريات اللقاء، وتلك النتيجة تؤهل المارد الأحمر لمباراة نصف النهائي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني، على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط

مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية

خط الهجوم

حسين الشحات - رضا سليم - آنتوني موديست

البدلاء

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة منذ قليل، استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على تفقد أرضية ملعب استاد القاهرة، فور الوصول وقبل بدء عملية الإحماء.

ويواجه الأهلي فريق سيمبا في تمام العاشرة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام.

يذكر أن الفائز في مجموع لقاءي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور نصف النهائي الفائز من فريقي بيترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بالكونغو بتعادل الفريقين بدون أهداف.