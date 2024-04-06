عقب اختفائه عدة أيام.. العثور على جثة مدرس بأحد المصارف في الدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية على جثة مدرس بأحد المدارس الفنية ملقاة بأحد المصارف، وذلك عقب مرور عدة أيام على اختفائه.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز الجمالية يفيد بالعثور على جثة محمود رفعت مسعد، 40 عاما، مدرس بمدرسة الفنية بنات بالجمالية، متغيب والتوك توك منذ خمسة أيام حيث تم الابلاغ عن اختفائه.

وتم تكثيف محاولات البحث، وعثر عليه مقتولا بمصرف على طريق الإسكندرية الجديدة بالجمالية.

وبسؤال أسرته، أكدوا أنه قام بشراء توك توك جديد لمساعدته على أعباء الحياة فى ظل أنه مدرس بمدرسة فنية وقام بتقسيط ثمنه، ولكنه لم تمر أيام على شرائه حتى اختفى وعثر على جثته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة؛ فيما تكثف المباحث جهودها للوصول إلى مرتكبى الواقعة.