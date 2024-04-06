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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. حقيقة اعتزال صوفينار للرقص.. عودة وليد سعد للغناء

أخبار الفن
أخبار الفن

حقيقة اعتزال صوفينار للرقص.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: عودة وليد سعد للغناء، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

نشرت الراقصة الاستعراضية صوفينار، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ترد من خلاله على شائعات اعتزالها الرقص.

ونفت صوفينار، ما تردد حول اعتزال الرقص، وقالت مستنكرة: «هو أنا قولت اني هعتزل الرقص.. مين بتحلم اني اعتزل الرقص.. ما تحلموش».

 

ابنة أسما شريف منير تهنئ والدتها بعيد ميلادها

حرصت لارا السكري، على تهنئة والدتها الإعلامية والفنانة أسما شريف منير، بعيد ميلادها الذي وافق أمس، الجمعة 5 أبريل.

ونشرت لارا السكري، صورة لها مع والدتها أسما شريف منير، عبر ستوري حسابها على “إنستجرام”، وكتبت بالإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا مامي».

 

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

نشرت الفنانة عارفة عبد الرسول، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهرت فيه مع أحفادها، لتوجه رسالة لأصدقائهم.

وعلقت عارفة عبد الرسول قائلة: «قالى يا أوشا أصحابي مش مصدقين إنك جدتى، ممكن تسجليلى فيديو، ودى كانت النتيجة».

 

تونس ضيفة شرف مهرجان أسوان وتكريم كاهنة عطية و"بنات ألفة" في الافتتاح

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن اختيار تونس ضيفة شرف المهرجان في دورته الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للسينما والصورة في تونس، وتحت إشراف وزارة الشئون الثقافية التونسية.

 

دوللي شاهين تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة ست البنات

كشفت الفنانة دوللي شاهين، موعد طرح أغنيتها الجديدة ست البنات، التي انتهت من تصويرها خلال الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب.

وقالت دوللي شاهين في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إنه ينتظر طرح كليب ست البنات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ثالث أو رابع أيام عيد الفطر المبارك.

 

اللى فارق فارق.. وليد سعد يعود للغناء بعد في العيد غياب 17 عام

يستعد الملحن والنجم وليد سعد لطرح أغنية جديدة تحمل إسم "اللى فارق فارق" تنتمى إلى طبيبعة الأغانى الدرامية، ومن المقرر طرحها في موسم العيد المقبل، وتحمل عدد من المفاجئات، ويراهن عليها بقوة، وتعيده إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عام منذ تقديم أغنيته الشهيرة "كل ذنبى" التي حققت نجاح كبير وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائى، وشوق جمهوره ببرومو الأغنية على صفحة الانستجرام من إنتاج روتانا.

 

محسن منصور يكشف كواليس أعماله الفنية في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري

كشف الفنان محسن منصور، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل مشاركاته في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري بأعمال: (مسار إجباري، كوبرا، إمبراطورية ميم، بـ 100 راجب، عتبات البهجة، سر إلهي).

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