عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صوفينار
صوفينار

نشرت الراقصة الاستعراضية صوفينار، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ترد من خلاله على شائعات اعتزالها الرقص. 

ونفت صوفينار، ما تردد حول اعتزال الرقص، وقالت مستنكرة: «هو أنا قولت اني هعتزل الرقص.. مين بتحلم اني اعتزل الرقص.. ما تحلموش». 

وتابعت صوفينار: «لما أجي أموت هموت على المسرح.. وغير كدة ده أنا لسه صغنن وحلو». 

صوفينار وصوم رمضان

وكانت قالت الراقصة صوفينار خلال لقاء مع المذيع العراقي نزار فارس، إنها على الرغم من كونها مسيحية الديانة فإنها قامت بتجربة صيام شهر رمضان الكريم. 

وتابعت صوفينار فى تصريحات مقتطعة من خلال برومو حلقتها مع نزار فارس ، ان زوجها كان يغير عليا بشكل كبير ، كما اكدت انها كانت تقوم فى إحدي الفترات بالرقص فى سبعة أفراح فى الليلة الواحدة . 

واستكملت صوفينار حديثها قائلة : ان الراقصة من الممكن ان تقوم بتربية الأبناء بشكل جيد ، كما القت شعر باللغة الأرمنية .

صوفينار ورفع أجرها

وكانت أدلت الراقصة الاستعراضية الأرمينية الأصل صوفينار، بتصريحات تم نشرها على نطاق واسع من قبل رواد السوشيال ميديا، ما بين السخرية والجدل.

وأكدت صوفينار خلال التصريحات، أنها لم ولن تفكر في رفع أجرها في الحفلات والأفراح التي تحييها في الوقت الحالي، بسبب علمها بما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، ألقت بظلالها على المواطنين من خلال رفع الأسعار والغلاء الذي يشكو منه المواطنين.

وقالت صوفينار: "مش هارفع أجري، لأني على علم بظروف البلد في الوقت الحالي، كل شئ أصبح مرتفعا، لذلك سيظل أجري كما هو"، مضيفة: "لازم أعمل كده عشان الناس اللي بتتجوز تعرف تجيبني في فرحها".

صوفينار الراقصة الاستعراضية صوفينار الراقصة صوفينار صور صوفينار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

هل علامات ليلة القدر ظهرت؟ قصة عجيبة تؤكد ظهورها في 27 رمضان

ملهوش علاج.. تحذير عاجل من فيروس يصيب الأطفال والكبار

موضوعات متعلقة

مجدى مرسى جميل عزيز ضيف برنامج أغانى منسية فى خيمة رمضانية

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 26.. سما إبراهيم تحاول وقف توريد السلاح لمصر

قلع الحجر الحلقة 26 .. ابنة عبد العزيز مخيون فى المستشفى

المداح 4 الحلقة 27 | سرقة صابر .. والنمرود يتوعد مليكة

قلع الحجر الحلقة 25.. عمر محمد رياض يتعدى على شقيقته بالضرب

المداح 4 الحلقة 26.. فتحي عبد الوهاب يهدد صابر بالانتقام منه وعائلته

قلع الحجر الحلقة 24.. محمد رياض يحزن على فراق زوجته

المداح 4 الحلقة 25.. حمادة هلال يحاول فك شفرة الجدارية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه التحية لشيخ الأزهر تقديرا لجهوده في تصحيح المفاهيم

إجراء عاجل من سفارة إيران في بيروت بشأن استهداف القنصلية بدمشق

صديق للبيئة.. تعرف على برج فوربس بالعاصمة الإدارية بعد فوزه بـ4 جوائز عالمية

السيسي: لن نتوانى عن بذل أقصى جهد لإيقاف القتـ ال في غزة

وصول جثمان أحمد فتحي سرور مسجد حسن الشربتلي لأداء صلاة الجنازة| فيديو وصور

كتائب شهداء الأقصى تشتبك مع قوات صهيونية تسللت إلى مخيم بلاطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة أنيقة .. درة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية .. شاهد

عباية ولا فستان .. فيفي عبده بإطلالة مثيرة للجدل

نسرين طافش تخطف الأنظار من المتحف المصري

إطلالة محتشمة.. ابنة ماجد المصري تخطف أنظار المتابعين

فيديو

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ