هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

نشرت الراقصة الاستعراضية صوفينار، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ترد من خلاله على شائعات اعتزالها الرقص.

ونفت صوفينار، ما تردد حول اعتزال الرقص، وقالت مستنكرة: «هو أنا قولت اني هعتزل الرقص.. مين بتحلم اني اعتزل الرقص.. ما تحلموش».

وتابعت صوفينار: «لما أجي أموت هموت على المسرح.. وغير كدة ده أنا لسه صغنن وحلو».

صوفينار وصوم رمضان

وكانت قالت الراقصة صوفينار خلال لقاء مع المذيع العراقي نزار فارس، إنها على الرغم من كونها مسيحية الديانة فإنها قامت بتجربة صيام شهر رمضان الكريم.

وتابعت صوفينار فى تصريحات مقتطعة من خلال برومو حلقتها مع نزار فارس ، ان زوجها كان يغير عليا بشكل كبير ، كما اكدت انها كانت تقوم فى إحدي الفترات بالرقص فى سبعة أفراح فى الليلة الواحدة .

واستكملت صوفينار حديثها قائلة : ان الراقصة من الممكن ان تقوم بتربية الأبناء بشكل جيد ، كما القت شعر باللغة الأرمنية .

صوفينار ورفع أجرها

وكانت أدلت الراقصة الاستعراضية الأرمينية الأصل صوفينار، بتصريحات تم نشرها على نطاق واسع من قبل رواد السوشيال ميديا، ما بين السخرية والجدل.

وأكدت صوفينار خلال التصريحات، أنها لم ولن تفكر في رفع أجرها في الحفلات والأفراح التي تحييها في الوقت الحالي، بسبب علمها بما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، ألقت بظلالها على المواطنين من خلال رفع الأسعار والغلاء الذي يشكو منه المواطنين.

وقالت صوفينار: "مش هارفع أجري، لأني على علم بظروف البلد في الوقت الحالي، كل شئ أصبح مرتفعا، لذلك سيظل أجري كما هو"، مضيفة: "لازم أعمل كده عشان الناس اللي بتتجوز تعرف تجيبني في فرحها".