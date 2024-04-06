عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

نشرت الفنانة عارفة عبد الرسول، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهرت فيه مع أحفادها، لتوجه رسالة لأصدقائهم.

وعلقت عارفة عبد الرسول قائلة: «قالى يا أوشا أصحابي مش مصدقين إنك جدتى، ممكن تسجليلى فيديو، ودى كانت النتيجة».

أعمال عارفة عبد الرسول

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة عارفة عبد الرسول في عدد من الاعمال السينمائية خلال الفترة القادمة.

‏ومنها فيلم “بنقدر ظروفك” من إخراج ‏أيمن مكرم، وإنتاج وتأليف ‏سمير النيل، ‏وبطولة أحمد الفيشاوي، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمد محمود.

وشاركت عارفة عبد الرسول في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، في أحداث مسلسل “رحيل” مع الفنانة ياسمين صبري.

وكان آخر أعمال عارفة عبد الرسول هو مسلسل “بابا المجال” بطولة مصطفى شعبان، وجومانا مراد، وسهر الصايغ، ونسرين أمين، وباسم سمرة، ورياض الخولي، وسوسن بدر، وياسمين رئيس، وأحمد كشك.

المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، وعرض طوال شهر رمضان الكريم الماضي، على عدد من القنوات من بينها “النهار”، و"النهار دراما"، والتلفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.

بالإضافة إلى فيلم “ الملكة ” من بطولة هالة صدقي ورانيا يوسف وانتصار وباسم سمرة ودينا.