ابنة أسما شريف منير تهنئ والدتها بعيد ميلادها

حرصت لارا السكري، على تهنئة والدتها الإعلامية والفنانة أسما شريف منير، بعيد ميلادها الذي وافق أمس، الجمعة 5 أبريل.

ونشرت لارا السكري، صورة لها مع والدتها أسما شريف منير، عبر ستوري حسابها على “إنستجرام”، وكتبت بالإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا مامي».

منشور لارا السكري

أسما شريف منير وحلاقة شعرها

كانت قناة “العربية مصر” عرضت تقرير فيديو بعنوان: "أسما شريف منير تحلق شعرها مجددًا: "المظهر عاجبني ومريح بالنسبة لي".

وجاء في التقرير أن الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، ظهرت بدون شعر، وقالت في فيديو إن هذا الشكل تسبب في راحتها.

أسما شريف منير ومشاركتها كممثلة

وقبل عامين، قالت أسما شريف منير -خلال ندوة موقع “صدى البلد” الإخباري- إنها شاركت كممثلة وهي طفلة مع أبيها (النجم شريف منير) من خلال مسلسل “أيام الحب والغضب”، مشيرة إلى أنها جسدت دور ابنة أبيها والنجمة بوسي، وأن عمرها في هذا المسلسل كان يقرب من 4 سنوات.

وأوضحت أسما شريف منير، أن والدها أراد ظهورها معه في هذا المسلسل لكي يخلد ظهورها فقط، مشيرة إلى أن شقيقتها الأخرى (فريدة) ظهرت أيضًا مع والدها (شريف منير) في مسلسل قلب ميت.

وأكدت أسما شريف منير أنها لا تتسرع في احتراف الفن لأنها تريد التركيز في هذه الخطوة، مؤكدة أنها تريد أن تفعل الكثير من الأشياء، لافتة إلى أنها اتجهت للكتابة وعملت مساعد مخرج وعملت ميكب أرتست.

وقالت أسما شريف منير إن مثلها الأعلى أوبرا وينفري المذيعة التي عملت في الكثير من الأشياء مثل الكتابة والإعلام والتمثيل والرقص، وهي ناجحة جدًا.

وأضافت أنها عملت ميكب أرتست في فترة معينة خلال مهرجان الجونة السينمائي، لافتة إلى أنها لم تستمر فيه لأنها تراه مرحلة معينة في حياتها، مشيرة إلى أنها عملت مساعد مخرج في فيلمي «حرب إيطاليا وويجا»، لافتة إلى أن الذي يعمل مساعد مخرج ثم يتجه للتمثيل يكون مدركا للعديد من الأشياء ولديه خبرة.