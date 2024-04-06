مستشار مسلسل نعمة الأفوكاتو القانوني يكشف مفاجأة عن المرافعة بالعامية|فيديو

قال المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو في حوار مع موقع صدى البلد، إن المسلسل مجرد دراما فقط ليس لا وكل شخص كان يؤدي دورا يتناسب مع الشخصية الخاصة بالعمل، وهي شخصية نعمة أبو علب.

المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو يتحدث لـ صدى البلد

وتابع المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، أن ما حدث في المسلسل ليس له علاقة بالإساءة للمرأة المصرية وأن المرافعة باللغة العامية خلال المسلسل شيء مألوف فالأصل أن يترافع المحامي باللغة العربية الفصحى ولكن 99% من المرافعات لغة عربية عامية.



وتابع المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، أن مي عمر في دور نعمة أبو علب كانت تتحدث باللغة العربية العامية وأنا كنت أكتب لها بداية المرافعة باللغة العربية الفصحى وفي النهاية اللغة العربية الفصحى وفي منتصف المرافعة كنت أدون لها المرافعة بالعامية.

واستكمل: “اتصل بي محمد سامي وطلب شرح سن الممثلة ودرجة القيد في نقابة المحامين وشكل الكارنيه وشكل اللوحة كمان، وكان عنده فريق كامل للإشراف علي الأمور، وأثناء التصوير كان هناك جروب على الواتس آب للاهتمام بالتفاصيل كاملة، مثال اللوحة التي كانت متواجدة خلفها في القهوة ومكتوب عليها نعمة أبو علب المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وميزان العدالة وأرضية سوداء وهي اللوحة المتواجدة في جميع المناطق الشعبية لتتماشى مع الطبيعة”.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.